違法薬物の成分を含む植物「カート」約２００キロを密輸したとして、関東信越厚生局麻薬取締部は１７日、ソマリア国籍で埼玉県春日部市、無職ムスタファ・ヒラド・オメル被告（４８）を麻薬取締法違反（営利目的輸入）容疑で逮捕しと発表した。カートを巡る同法違反事件の摘発は全国で初めて。発表によると、ムスタファ被告は氏名不詳者と共謀して昨年１０月、カート約２００キロをルワンダから自宅宛てに発送し、羽田空港に到