フリーアナウンサーの亀蔦なごみが１７日、インスタグラムを更新。第一子の男児を出産したことを報告した。亀蔦は「ことしの１月に第一子を出産しました。元気で大きな男の子です今は２ヶ月が過ぎ赤ちゃんとの生活にも慣れてきました。妊娠も出産も育児も想像以上に大変なことの連続でしたが、想像以上にたくさんの幸せをもらっています。第二の人生が始まったようなそんな高揚感に包まれている毎日です」と記述。フリーア