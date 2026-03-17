20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の裁判で、第2回公判の17日、被害女性とその母親がそれぞれ出廷し、被害に遭った当時の詳細を語った。女性が被害に遭った当時の詳細を証言被害女性がテレビ中継方式で証人尋問に応じ、最初にキスされた際の状況を次のように話した。被害女性：（会話の）流れで（被告が）「肌きれいだね」と言ってきた。頬