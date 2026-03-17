大相撲春場所後半戦に突入した大相撲春場所は連日、エディオンアリーナ大阪で熱戦が繰り広げられている。前半戦では、横綱土俵入りで観客の“マナー違反”を指摘する声が相次いだ。問題のシーンは五日目、豊昇龍の土俵入りの場面。力強く四股を踏む姿に温かい声援が飛ぶ中、「ほっほぉー！」という声が上がった。場内は静けさを取り戻したものの、再び冷やかしのような声が響いた。四日目にも同様の場面で指笛が鳴り響き、神聖