ドジャースに再合流野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退した。ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）にチームに合流。ファンを前に目撃された、変わらぬ人柄に熱い視線が注がれている。大谷はキャンプを行うアリゾナ州グレンデールの球団施設で、チームに再合流。ドジャースファンの前に姿を見せるとサイン攻め