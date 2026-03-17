3月15日、ABEMA『秘密のママ園2』に出演した、プロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫。2011年4月に未婚のままで出産した長女、ヒマワリさんも、マスクを着用して出演した。「安藤さんは、娘さんと料理を作る姿を公開するなど、生活に密着されるロケに出演しました。2011年の世界選手権後に引退するつもりだったと明かし、そこで妊娠が発覚。《娘ができたからこそ、自分が何をしてあげられるかなと思ったときに、やっぱり