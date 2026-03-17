3月16日、板野友美がInstagramを更新。美容メディア『MAQUIA』でインタビューを受けたことを報告し、家族ぐるみでのつき合いがあるという、山本舞香とのツーショットを公開した。「2024年に、ロックバンド・MY FIRST STORYのHiroさんと結婚した山本さんですが、2026年2月26日、Hiroさんがバンド活動を休止すると発表されました。業界では『休止を機に、夫婦で海外移住を計画しているのではないか』という噂が広まっており、山本