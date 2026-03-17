東京・上野で1月末、現金4億2000万円が入ったスーツケースが奪われた事件で、警視庁は3月14日、7人の容疑者を逮捕した。逮捕されたのは、六代目山口組弘道会傘下組織幹部の狩野仁琉（じんりゅう）容疑者（21）、住吉会傘下組織幹部の伊藤雄飛（ゆうと）容疑者（27）、極東会傘下組織幹部の福原健光容疑者（48）、職業不詳の小池恒児容疑者、職業不詳の村田亜怜（あさと）容疑者、職業不詳の池田大樹（ひろき）容疑者、職業不詳