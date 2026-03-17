Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月17日は、コンパクトながら最大5Gbpsで高速データ転送ができるUGREEN（ユーグリーン）の「USB-C TFカードリーダー」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREEN microSD USB C カードリーダー