シャープペンシルというのは、意外と選び方が難しい。 例えばボールペンであれば、発色や書き味のなめらかさが自分好みのものを選べばいいのだが、シャープペンシルの場合、発色も書き味も基本的にはシャー芯由来のものだ。 本体に関しては、重量バランスや取り回しなどのような“実際に手になじんでみないと判断しづらい部分”が主な要素となるため、店頭で手に取るだけでは選びづらいのである。 しかし逆に言えば、書き