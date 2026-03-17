Image: Adriano Contreras / Gizmodo US 登場と同時に業界をパニックに陥れている、Apple（アップル）初の廉価版ノートパソコンMacBook Neo。ここ数年のAppleで、最も革新的かつ注目を浴びるプロダクトと言っても過言ではありません。価格減を実現するために、ハード面でさまざまな調整がされていますが、MacBook Neoのハードにはそれ以外にも大きな変化があります。それは、作り。ガジェッ