À¤³¦°ì¤òÁè¤¦ÉñÂæ¤¬À°¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Âè£¶²ó£×£Â£Ã¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤â?²Ð¼ï?¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤è¤¦¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£Âç²ñ¤ÇÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬ÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢°ìÊý¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Î½à·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñÂÐ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀï¡Ê¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Ç¡¢Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ª¤è¤ÓÊü±Ç¸¢