寝る前にナデナデタイムを設けてもらった甘えん坊な猫さん。たくさんナデナデしてもらったのに「全然足りない…」と心の声が！？ベッドで爆睡してしまった父ちゃんに猫さんがとった行動が、あざとすぎると話題を呼んでいます。投稿は、記事執筆時点で1.1万回以上の視聴数を記録し「こりゃ可愛すぎて、安眠できません」といった声が寄せられています。 【動画：パパにナデナデしてもらう猫→もっと甘えたいのに、ベッドで寝てしま