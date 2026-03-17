きちんと感も今っぽさも、どちらも欲しい大人世代が頼れるのは「ジャケット」を取り入れたスタイル。今回は、そんな気分にぴったりな【GU（ジーユー）】のネイビージャケットをピックアップしました。堅すぎずラフすぎない絶妙なバランスが魅力で、羽織るだけで自然とサマ見えする一枚。40・50代が無理なく取り入れやすい着こなしを、スタッフさんのコーディネートとともにご紹介します。 洗練ム&#