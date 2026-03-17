猫と一緒に暮らす飼い主さんが投稿した“とある光景”が大反響！おうちの洗面台を意地でも占拠する猫さんの姿勢がInstagramに投稿されると、瞬く間に750万回以上も再生され、「幸せな笑いをありがとうございます！」「めっちゃ好きだ笑」「私は被害者だ！みたいな顔してくるんよなーw」といった声が寄せられました。 【動画：洗面台の上からどかない猫→水を出してみた結果…微笑ましすぎる光景】 洗面台に行くと… Insta