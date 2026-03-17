元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサー(42)が16日、自身のインスタグラムを更新。レアなメガネ姿で早起きのつらさを明かした。 【写真】まるで峰不二子！ハーレーにまたがる姿がカッコイイ 「朝3時起きでメイクするのしんどいから、4月からメガネ(ですっぴんごまかし)キャラになろうか考え中。」と投稿。大きな黒縁メガネをかけた、すっぴんと思われる姿の写真を掲載した。現在、TBSラジオ