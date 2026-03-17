名古屋の久屋大通公園沿いに位置する、ラグジュアリー・ライフスタイルホテル『TIAD, オートグラフ コレクション』。宿泊客はもちろん、宿泊者以外も利用可能なレストランやラウンジなどで、上質な空間とサービスを満喫することができます。 そんな『TIAD』では、4月1日（水）から、国内最大級のケーキショーで2025年度銅賞に輝いたケーキの予約販売を開始！ さらに、これまで宿泊時やレスト