沖縄県名護市辺野古の沖合で3月16日、修学旅行中の同志社国際高校（京都府）の生徒を乗せたボート2隻が転覆し、17歳の女子生徒1人と70代の男性船長1人が死亡したと報じられました。学校の記者会見などによると、当日、2隻のボートには、高校生18人と乗組員3人の計21人が乗船し、アメリカ軍基地の移設工事の様子を海から見学する研修の最中に事故が起きたとされています。転覆の具体的な経緯はまだ不明な点が多く、現段階では法的な