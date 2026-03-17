YouTubeの親会社であるGoogleが、子ども向けのアニメーションをAIで制作する映像スタジオの「Animaj」に、100万ドル(約1億6000万円)を投資することが明らかになりました。これはYouTube上で問題になっている「AI生成の低品質コンテンツ」を増やすことにつながる投資だとして、一部の専門家から批判の声が上がっています。Google Backs AI Studio to Produce YouTube Videos for Children - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/new