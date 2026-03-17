紅茶の魅力を知ってほしいと、松本市のホテルで17日、体験型イベントが開かれました。紅茶のおいしさや楽しさを広めたいとキリンビバレッジが企画したのはティーパーティー形式の体験型イベントです。応募に当選したおよそ40人が参加しました。イベントでは、講師を務めるティーアドバイザーが紅茶の歴史を説明したほか、おいしく紅茶をいれるポイントを実演。茶葉の香りや味を最も引き出すには、完