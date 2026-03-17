ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第２回公判が１７日、東京地裁で開かれた。法廷では防犯カメラの映像が証拠として流されたほか、検察側の証人として被害女性の母親、そして被害女性本人が証言。この日法廷で明かされた内容についてレイ法律事務所・河西邦剛弁護士が解説した。この日出廷した被害女性の母親は、事件