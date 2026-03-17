マルチタレントのハリー杉山がきょう17日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）に出演する。【動画】「こんなロケは当たり前じゃない」…相席食堂に登場した世界的ソムリエ群馬県利根郡みなかみ町のスキーリゾートに現れたハリー杉山。イギリス人の父と日本人の母を持ち、父方の先祖はイングランド王という高貴なルーツを持つ。オープニングから英語をふんだんに交えた軽いノリのトークでハイテンション