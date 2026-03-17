福岡県出身の羽瀬レイナ（26）が16日発売の『ヤングキングBULL』に初掲載された。【別カット】胸も太もももたまらん！『ヤングキングBULL』に初掲載された羽瀬レイナ羽瀬は端正な顔立ちとバランスの取れたスタイルを活かし、モデルとして活動を開始。博多美人らしい落ち着いた雰囲気に加え、プライベートではサバイバルゲームを趣味とし、実際にフィールドにも足を運ぶなど、アクティブな一面も併せ持っている。現在は「U-NE