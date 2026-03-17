アイドルグループ・乃木坂46の第3代キャプテン・梅澤美波が、23日発売の『アップトゥボーイ Vol.361』（ワニブックス）で表紙を飾る。【写真】美しすぎるグラビアを披露した梅澤美波前号の、グループ最多表紙登場記録を持つ遠藤に続いて、今号の表紙にはグループからの卒業を発表した梅澤が登場。3期生としてデビューしたばかりの9年前、『アップトゥボーイVol.254』で自身初めてとなるソログラビアを飾った梅澤。そこから努力