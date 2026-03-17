5人組グループ・SUPER EIGHTが出演するテレビ朝日系音楽番組『EIGHT-JAM』3時間ゴールデンSPが、18日午後7時から放送される。スタジオゲストにLISA、秦基博、北村匠海（DISH//）、HANAのCHIKA・NAOKO・JISOO、川田裕美、高橋茂雄（サバンナ）を迎え、『昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌唱BEST100』を届ける。【番組カット】トークを繰り広げる村上信五＆いしわたり淳治ら同企画では、有名アーテ