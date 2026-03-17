卵の価格が1パックあたり309円となり、過去最高値を更新しました。農林水産省によりますと、今月9日から11日の卵1パックの平均販売価格は先月より1円値上がりし、309円となりました。平年よりも22％高く、過去最高値を更新しています。去年から今年にかけても、鳥インフルエンザの感染が相次いでいて、卵の市場への流通量が減ったことが主な要因です。また、イラン情勢による原油高について、現段階では影響がないということですが