任天堂の新作「ぽこ あ ポケモン」がSNSなどで話題になっている。5日に発売されると、4日間で世界累計売上は200万本（日本国内は100万本）を突破。SNSでは「楽しすぎる」といった声が多く寄せられ大人気だ。 同作は、ポケモンシリーズとしては初のスローライフ・サンドボックスゲームだ。これまでは、ゲットしたポケモンを対戦させながら育成していくという流れだった。同作には対戦要素がないが、用意された世