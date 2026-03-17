日本商工会議所が17日発表した中小企業調査によると、2025年度に「最低賃金を下回る従業員がいたため、賃金を引き上げた」と回答した企業が全体の45.1％に上った。25年度の最低賃金は全国平均が過去最高の時給1121円となり、前年度からの増加額も66円と過去最大だった。政府主導の大幅な引き上げで、賃上げを余儀なくされる企業が多くなっている。最低賃金を下回る従業員がいた割合は、都市部よりも地方で高かった。一方、現在