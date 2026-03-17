大阪地検特捜部は17日、京都府土地開発公社の資金8億7850万円を横領し銀行の残高証明書の写しを偽造したなどとして、業務上横領と有印私文書偽造・同行使の疑いで同公社総務部主査守山繁美（59）＝京都市右京区、横領に共謀したとして業務上横領の疑いで長男の会社役員琢海（29）＝同市上京区＝の両容疑者を再逮捕した。両容疑者の再逮捕容疑は2023年5月16日〜26年2月25日、共謀し、115回にわたって公社の預金口座から繁美容疑