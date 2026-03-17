藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）は17日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で第6局の前日検分を行い、その後永瀬が取材に応じた。第5局では念願のタイトル奪取に向けて優位に進めていたものの、逆転負けを喫した永瀬。「▲9六歩からの攻めを決行しましたが、仕掛けとしては無理をしてしまった印象がある」と振り返