Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月17日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はボーダーライン上で戦うリーグ6位・渋谷ABEMAS。前夜の結果を受けて、7位のTEAM雷電とは、わずか1.4ポイント差という大接戦になっている。【映像】6位・渋谷ABEMAS、連夜の戦い（中継）渋谷ABEMASは前日、TEAM雷電とレギュラーシーズン最後の直接対決を終えた。ごくわずかのリードで、アガリ1回分で順位が変わるほど。試合がないT