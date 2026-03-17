大型犬に服を着せてお留守番させたところ、帰宅後に目にした思いがけない光景がTikTokで話題になっています。投稿したのは、シベリアンハスキーのモモちゃんと暮らしている「ハスキーモモ」さん。「後ろ姿がかわいすぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：大型犬に服を着せてお留守番させた結果→帰宅後に…想定外だった『衝撃的な光景』】 お留守番中に何が起こった？ 登場するのは、シベリアンハス