お姉ちゃんと2日ぶりに会えたわんちゃんの反応が、亭主関白な夫のようだと69万再生を超えて笑顔を届けています。お姉ちゃんが目の前にやってきた時のわんちゃんの光景には、「早く乗れの仕草がｗ」「可愛い♡」といったコメントが寄せられることに。嬉しさいっぱいなわんちゃんの姿に、思わず癒やされてしまう人が続出しています。 【動画：車に乗ってお迎えに来た犬→お姉ちゃんを見た瞬間…完全に亭主関白な光景】 2日ぶ