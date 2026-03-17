カゴメは、数年前からトマトケチャップを使った「焼きケチャップ」提案を行ってきたが、その魅力を多くの人に伝えるため、国民的キャラクター「ドラえもん」を広告キャラクターに起用。「ドラえもん」と一緒に、生活者に万能調味料としてのトマトケチャップの特性を楽しく伝える。3月18日から新CM「焼きケチャたまごはん」篇および「焼きケチャたまごパン」篇をWEBで公開し、5、6月には全国ネットのテレビアニメタイム枠で放映