前哨戦段階から接戦を繰り広げていた『ワン・バトル・アフター・アナザー』と『罪人たち』が、最後まで付かず離れずの戦いを見せた第98回アカデミー賞。結果的には作品賞、監督賞、助演男優賞、脚色賞、編集賞、そして新設のキャスティング賞の計6部門に輝いた『ワン・バトル・アフター・アナザー』の全面的な勝利という幕切れとなった。 参考：ティモシー・シャラメに意趣返し？PTAは悲