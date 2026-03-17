板野友美が、『MAQUIA』（集英社）の美活連載「山本舞香のBeauty Script」に登場。板野が山本舞香とのオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】板野友美&山本舞香、素足が眩しいラフな姿） 家族ぐるみで仲良しの板野と山本。板野は「MAQUIA」「山本舞香ちゃんと美活について語ってます」「どの2人がすき？」と投げかけ、2人でいちごを頬張り見つめ合うショットやベッドやソファーでくつろ