陸上自衛隊で長期にわたり続いていた“パワハラ”。退職に追い込まれた32歳の男性が、慰謝料など求め国を提訴しています。そのパワハラの内容とは。 【写真を見る】上司｢飛ぶなら言ってから飛んで｣ 陸上自衛隊で“パワハラ” うつ病･パニック障害に…32歳元隊員が慰謝料など求め国を提訴 （元・自衛隊員）「助けを呼べる力もなかった。逃げ出したいという気持ちしかなかった」 こう話すのは、3年前まで名古屋市の陸上自衛隊守山