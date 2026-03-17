きょうの山形県内は広く高気圧に覆われ晴れのところが多くなりました。 【写真を見る】色鮮やかに咲く紅梅と白梅鶴岡公園で梅の花が見ごろ（山形・鶴岡市） こうした中、鶴岡市の鶴岡公園では梅の花が見頃を迎え、見に来た人に春の訪れを知らせています。 色鮮やかに咲く、紅梅と白梅。 鶴岡市の鶴岡公園は風に吹かれて梅の香りが漂っています。 鶴岡市によりますと、鶴岡公園の梅の花は早いもので２月中旬ごろに咲き始め、