左沢線と山形を盛り上げる、新たなきっかけになるかもしれません。きょう大江町で、町と老舗弁当店が共同開発したオリジナル弁当のお披露目会が開かれました。 【写真を見る】肉ざんまいの新・名物！？左沢線開通104周年記念の”特製弁当”が誕生牛・豚・鶏と県産の肉を1度に3つ味わえる！（山形・大江町） 大江町役場できょうお披露目されたのは、大江町と米沢市の松川弁当店が共同で開発した、その名も「始発駅左沢の肉ざん