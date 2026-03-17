山形県内の地価公示結果が公表され、住宅地、商業地、工業地を合わせた全用途の平均変動率が、４年連続で上昇したことがわかりました。 【写真を見る】県内の地価公示結果公表全用途の平均変動率が4年連続で上昇住宅地、商業地、工業地すべて上昇（山形） 地価公示は、一般の土地の取引の指標にすることや、公共事業の用地を取得する際の価格算定の規準にすることなどを目的に、国土交通省が毎年調べているものです。 きょ