これからの気象情報です。 18日(水)は、ゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。 ◆警報・注意報 現在、広い範囲に濃霧・霜注意報、雪が残る地域にナダレ注意報、佐渡市には乾燥注意報が出ています。 ◆3月18日(水)天気 ・上越地方 昼過ぎまでは晴れて、今日より気温が上がるでしょう。 ただ、早いところでは夕方ごろから雨雲がかかり始め、夜は広く雨が降りそうです。 ・中越地方 沿岸部は日中いっぱい晴れます