石垣は成長が期待されるドラ1右腕だ（C）産経新聞社大会連覇を目指した野球日本代表「侍ジャパン」は第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。【侍ジャパン】WBC日本代表が準々決勝進出！『まだ話題にはなってないけど〇〇選手は凄い︎』将来ジャパンに選ばれる可能性がある逸材とは︎メジャーの選手を多く揃えたベネズエラ相手