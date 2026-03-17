大相撲春場所10日目、石川県津幡町出身の欧勝海は敗れ、負け越しました。前頭11枚目の欧勝海は前頭16枚目の朝白龍を相手に果敢に攻めましたが、最後は上手投げで敗れ、2勝8敗で負け越しました。11日目は前頭13枚目藤青雲と対戦します。