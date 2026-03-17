◇プロ野球 オープン戦 ソフトバンク-中日(17日、みずほPayPayドーム)中日の上林誠知選手が第1打席を終えて途中交代しました。3番ライトで先発出場した上林選手。初回の第1打席でセカンドゴロを打ったあと、1塁へ走る途中にアクシデントがあったか、不自然な走り方で力なく駆け抜けアウトとなりました。その後、上林選手はトレーナーに付き添われてベンチへ。そして1回裏の守りにはつかず、鵜飼航丞選手と交代し試合から退きました