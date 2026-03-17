ドジャースのフレディ・フリーマン選手の妻チェルシーさんのおなかにいる赤ちゃんが女の子だと発表されました。フリーマン選手とチェルシーさんが連名で動画を日本時間16日に投稿。家族5人がそろってホワイトの衣装で光の中から現れると、長男のチャーリーくん、二男のブランドンくん、三男のマックスくんがバットを持ってそれぞれのボールを力強く振り抜きます。そこからきれいに舞っていったのはピンク色の粉末や紙吹雪など。辺