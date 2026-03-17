バスケットボールＢ１東地区のレバンガ北海道は１７日、Ｂ２青森からＰＦマックス・ヒサタケ（２７）を獲得したと発表した。期限付き移籍で契約期間は今年の５月３１日まで。Ｂリーグの選手登録期間最終日に加入が発表されたヒサタケは、米国出身で２０３センチ、１０５キロの体格。これまでＳＲ渋谷や三遠などでプレーし、２４年からは青森に所属している。今季はＢ２で１試合平均１４・６点、１０・９リバウンドを記録してい