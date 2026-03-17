「日本ハム−ＤｅＮＡ」（１７日、エスコンフィールド）日本ハム・野村佑希内野手がオープン戦１号アーチを放った。２点を追う二回２死一塁で、デュプランティエの高めに浮いたスライダーに反応。同点２ランを高々と左越えに放り込み「早めにタイミングを取った結果、変化球にもいい反応ができました」と自賛した。この日は、キャンプ中から挑戦している二塁で出場。し烈な開幕スタメン争いの中、アピールの一発となった。