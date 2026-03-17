◆オープン戦巨人―ヤクルト（１７日・東京ドーム）ヤクルトのドミンゴ・サンタナ外野手（３３）が「２番・左翼」でスタメン出場。初回１死の第１打席で先制のソロを左中間にたたき込んだ。巨人・戸郷とのマッチアップ。初球の高め１４６キロストレートを捉え、見事にアーチを描いた。「初球から甘い球は積極的に打つことを心掛けました。良い角度で上がってくれました」とサンタナ。来日６年目の頼れるドミニカン。今シー