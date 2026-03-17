ドラマ「深夜食堂」が今秋、７年ぶりに帰ってくる。ＭＢＳテレビは１７日、安倍夜郎の同名コミック（小学館「ビッグコミックオリジナル」連載中）を原作とするドラマの新シリーズ制作決定を発表した。２００９年に初めてドラマ化され２度の映画化、海外リメイクもされた人気作のスタッフ・キャストが再集結する。作品の舞台ととなる「めしや」のマスター役を務める小林薫は「ドラマ『深夜食堂』７年振りの再開です。その間コロ