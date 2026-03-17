17日、参議院予算委員会において、国際紛争専門家でもあるれいわ新選組の伊勢崎賢治議員と小泉進次郎防衛大臣がジブチ自衛隊部隊について議論した。【映像】ギャップ演出？の瞬間（実際の様子）伊勢崎議員は「イラン情勢の緊迫を受け、（東アフリカの）ジブチに拠点を置く米軍のセキュリティレベルが上がっております。当然、自衛隊の基地においても、出入り口の管理や警備要領の改定、もしくはROE（部隊行動基準）の見直しな